Docenti scontenti al Liceo di Bellinzona

Durante la riunione plenaria, il Collegio docenti del Liceo di Bellinzona ha preso atto con grande preoccupazione della riduzione del tasso di conversione prospettato dalla direzione dell’Istituto di Previdenza cantonale a partire dal 2024.

Peggioramento salari e previdenza

Il Collegio ha ribadito con amarezza e sconcerto di come le condizioni salariali e previdenziali siano nettamente peggiorate negli ultimi vent’anni, in particolare per gli assicurati nati dal 1963. “Questo degrado è causato da una serie di misure che, a partire dagli anni ’90, ha penalizzato il pubblico impiego”, ha sottolineato il Collegio. Fra queste la riduzione di due classi di stipendio per i nuovi docenti (dal ’97 al 2014) e l’introduzione di vari contributi di solidarietà e i blocchi degli scatti di stipendio. Per i docenti c’è stato anche “l’incremento di un’ora-lezione – senza alcun riconoscimento salariale – dell’onere settimanale d’insegnamento. Inoltre c’è anche stato il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, con una conseguenze riduzione delle rendite pensionistiche stimata attorno al 20%, dopo tre aumenti del contributo a carico del dipendente”. Anche la penalizzazione retributiva legata all’introduzione della nuova scala salariale nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, così come la riduzione delle rendite vedovili in aspettativa, “hanno decisamente contribuito a questo brusco peggioramento”.

Tasso di conversione

Un’ulteriore contrazione delle rendite di cassa pensione – stimabile attorno al 20% per coloro che sono già stati pesantemente penalizzati nel 2013 – sarebbe sancita dalla riduzione del tasso di conversione, decisa da poco dal CdA dell’IPCT per porre rimedio all’insufficiente grado di copertura della cassa. In riferimento a quanto ribadito dal Collegio docenti, questo ritiene che “qualsiasi riduzione del tasso di conversione sia inaccettabile, specialmente in un contesto in cui per tutta una generazione è già previsto un grave degrado delle condizioni pensionistiche”.

Rispetto come base per collaborare

Per il Collegio docenti del Liceo di Bellinzona, “il rispetto per il lavoro già prestato e il suo corretto riconoscimento sono la base indispensabile per una sana collaborazione tra datore di lavoro e dipendenti”. Le condizioni di lavoro pattuite al momento della firma del contratto di lavoro includono infatti un trattamento pensionistico che è strettamente legato a quello salariale. “Una recessione unilaterale da parte del datore di lavoro dagli impegni presi infrange la dignità dei salariati e intacca le basi di uno stato di diritto, in particolar modo quando il datore di lavoro è lo Stato stesso” hanno sottolineato i docenti.