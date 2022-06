“Dobbiamo andare a cercare i turisti”

Le sfide future

La sfida futura per l’Ente Turistico del Luganese, e non solo, è quella di “valorizzare la destinazione e fidelizzare i turisti svizzeri giunti da noi nel 2021” ha spiegato Lepori. “Il nostro è un territorio per giovani, meno giovani, famiglie, sportivi, per amanti dell'arte e della cultura”, ha spiegato Boni all’interno di Ticinonews, “il nostro compito non è solo quello di analizzare chi arriva ma di avere delle persone nel gruppo che vanno a cercare i clienti. Come si fa? Si lavora a stretto contatto con il Dicastero sport e si individua quali sono gli eventi sportivi che si possono attrarre nella regione del Luganese, che non devono per forza essere enormi, ma devono generare dei pernottamenti interessanti” ha spiegato il neodirettore che ha concluso dicendo “abbiamo tutti i contenuti per andare a cercare nuova potenziale clientela, e non dobbiamo per forza speculare su quella che ha scelto di venire da noi perché era la destinazione più facile nel periodo pandemico.”