“Diverse decine di milioni in più per il Ticino”

“È un accordo che in Italia permetterà di eliminare la disparità fra frontalieri e non, mentre nel nostro cantone sarà l’occasione di trattenere quanto tassato alla fonte”. È soddisfatto il direttore del Dfe Christian Vitta per il via libera giunto oggi da Berna sull’accordo della fiscalità dei frontalieri, approvato dal Nazionale dopo il “sì” degli Stati lo scorso mese di dicembre.