Dite la vostra sui servizi della Circolazione

Cos’è il progetto

Il progetto nasce con la volontà di rafforzare e di migliorare l’interazione tra il cittadino e le istituzioni, andando ad agire sul modo in cui il servizio viene offerto. Per fare ciò è quindi necessario avere un riscontro in tempo reale sulla situazione attuale, così da monitorarne la progressione. Questi strumenti di rilevamento permettono al cittadino di segnalare il proprio indice di gradimento attraverso una procedura semplice e intuitiva che consiste nel scegliere tra tre icone: una sorridente, l’altra indifferente e l’ultima delusa. Oltre a questo, il cittadino ha la possibilità di fornire delle informazioni supplementari rispetto alla propria scelta, scansionando un codice QR che porta a un breve sondaggio. Uno strumento prezioso per il Dipartimento perché consente di approfondire l’esperienza del cittadino. Vista la delicata situazione sanitaria degli ultimi due anni, il DI ha deciso di adottare strumenti che offrono la possibilità di esprimere la propria opinione senza dover necessariamente premere il pulsante: è infatti sufficiente mantenere il dito davanti all’icona scelta e aspettare che la luce corrispondente lampeggi.