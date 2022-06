Disagi al traffico per il Tour de Suisse

La data tanto attesa è finalmente arrivata. Avrà luogo oggi la tappa tutta ticinese del Tour de Suisse, con partenza da Quinto e arrivo nel Mendrisiotto.

Gli ultimi preparativi

Lungo via Marcetto è già stata disegnata la linea d’arrivo. Oggi all’alba la carovana del Tour de Suisse ha allestito il traguardo, con il primo passaggio degli atleti previsto a Novazzano qualche minuto prima delle 16. È quasi tutto pronto per quella che, oltre a una grande competizione ciclistica, vuole anche essere una festa per tutti. “Siamo partiti un anno fa e devo dire che abbiamo riscontrato una grande partecipazione da parte dei volontari, dei quali più di 200 di Novazzano. Siamo molto contenti di questo”, racconta ai microfoni di Ticinonews il presidente del comitato organizzatore Giorgio Montorfano.

Mendrisiotto protagonista

E così, dopo il Giro d’Italia del ’71 e il Tour de Suisse del 2009, oggi il Mendrisiotto torna in sella. Si comincerà, come detto, a Quinto, con i corridori che attraverseranno il Ticino da nord a sud e il Monte Ceneri come unica salita. Ma è nel Mendrisiotto che si pedalerà lo sprint finale, con un percorso ad anello da ripetere tre volte che coinvolgerà gran parte del distretto. Da Mendrisio gli atleti saliranno la salita dell’Acqua Fresca, per poi triare il fiato circondati dai vigneti fino a Morbio inferiore. Passando da via Valle di Muggio, dovranno poi raggiungere Vacallo alta, per poi scendere di nuovo fino a Chiasso e risalire verso Pedrinate. Breve giro della zona industriale e via verso l’ultimo tratto di circuito, la Torraccia di Novazzano. Un percorso “sicuramente impegnativo, dato che è stato disegnato da Andrea Bellati, conoscitore di tutto ciò che riguarda il mondo delle biciclette e già organizzatore dei mondiali nel 2009” afferma il vicepresidente del comitato Athos Cereghetti. “È importante sapere che il tracciato finale del percorso è un anello composto da 26 chilometri. I corridori lo percorreranno in circa 40-42 minuti a circa 2'000 metri di dislivello”.

Immagine Comune di Novazzano

L’argomento traffico

Per tutto il cantone sono da prevedere alcuni temporanei disagi al traffico. Nel Bellinzonese, la strada cantonale tra Preonzo e Gudo sarà chiusa dalle 12.30 alle 14. Quanto al Mendrisiotto “se i ciclisti arriveranno come gruppo compatto a Mendrisio, dopo il primo passaggio si potrà riaprire la strada”, prosegue Cereghetti. Trattandosi però di una gara ciclistica “se cominceranno ad arrivare scaglionati, ci sarà qualche perturbazione”. Sarà forse possibile trovare qualche percorso alternativo, tuttavia “è chiaro che facendo un anello su tutte le nostre colline della zona non sarà facile. Le uniche strade ‘libere’ saranno quelle in mezzo a Coldrerio. Quando apriranno, però, per spostarsi sarà fondamentale seguire sempre il senso di gara”. Cereghetti, in proposito, si raccomanda di avere pazienza e di “seguire le istruzioni di pattugliatori, polizia, pompieri e protezione civile”. A livello di orario “calcoliamo tra le 15.30 e le 17.30-17.45. Dopodiché verrà riaperto tutto e a quel punto l’appuntamento sarà a Novazzano, sul prato delle suole, dove la zona popolare e la zona vip diventeranno un tutt’uno”.