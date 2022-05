“Di nuovo presidente? Mai dire mai...”

È giunto al termine l’anno di presidenza di Manuele Bertoli al Consiglio di Stato. Oggi il testimone passerà nelle mani del direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali. Il cambio rappresenta un’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena passato, che il Consigliere di Stato socialista giudica sostanzialmente positivo ai microfoni di Ticinonews. “È stato in particolar modo positivo quando abbiamo potuto dire che la pandemia, perlomeno per quanto riguarda la sua fase più pesante, era finita”, ricorda Bertoli. “Speriamo che questo possa consolidarsi in futuro. Come Governo non abbiamo vissuto momenti particolarmente negativi, se non lo shock di una nuova e inaspettata guerra in Europa”.

Quali sono le maggiori sfide per la politica ticinese a breve termine?

“Ce ne sono diverse, che si inseriscono in un quadro più grande. Sicuramente il rapporto con l’ambiente e il tema della sostenibilità sono un problema anche per il nostro Cantone. I cambiamenti climatici si vedono anche nel nostro microcosmo e dobbiamo fare la nostra parte, insieme alle autorità nazionali e a quelle di altri Stati. Il Ticino ha poi le sue particolarità: il mercato del lavoro non è facile da gestire. Ci sono inoltre una serie di necessità e priorità politiche relative alla gestione del territorio, al sistema sociale e al sistema educativo. Temi su cui i vari dipartimenti stanno lavorando in maniera approfondita”.

Cosa augura a Claudio Zali?

“Gli auguro di avere un anno tranquillo, anche se è un anno elettorale. Spero inoltre che non dovrà condurre il governo di fronte ad altre crisi. Questa legislatura è già stata abbastanza tribolata con la pandemia e la guerra. Spero che arrivino cose positive nell’interesse di tutti quanti e di Claudio Zali.

È l’ultima volta che la vedremo come presidente del Consiglio di Stato?

“Ho fatto 12 anni in Parlamento, nel 2023 saranno 12 anni in Governo. Di principio per me 24 anni bastano. Poi ci sono casi particolari che permettono di dire ‘mai dire mai’...”.