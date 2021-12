Dentro il reparto Covid della Clinica Moncucco

L’organizzazione della clinica

“Abbiamo organizzato i pazienti in tre fasce”, spiega il direttore sanitario della struttura Christian Garzoni. “Ci sono pazienti che non hanno una malattia Covid e che sono ricoverati in un reparto normale; c’è poi una zona “filtro”, dove vengono ricoverati, in camere singole, pazienti che presentano segni di polmonite o influenza e che vengono sottoposti al tampone molecolare. Una volta ottenuto il risultato del test, si decide se trasferirli in un reparto normale in caso di negatività o nel reparto covid in caso di positività. Questo garantisce la sicurezza dei pazienti e del personale”, sottolinea il medico. C’è poi il reparto Covid, dove si trovano i malati che hanno contratto il virus. La maggior parte dei pazienti, aggiunge Garzoni, non sono vaccinati o sono anziani che non hanno fatto in tempo a ricevere la dose di richiamo. La giornata tipo di un medico nel reparto Covid, spiega ancora il direttore sanitario, inizia sempre con una visita per fare il punto della situazione e capire come è andata la notte. La gestione è divisa su più medici per “garantire una copertura anche durante il periodo delle feste”.