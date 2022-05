Delitto di Avegno, perizia psichiatrica sul 21enne

Nelle scorse settimane, ricordiamo, il 21enne non era in grado di rispondere alle domande degli inquirenti. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono migliorare ed è quindi stato trasferito alla Farera. Il giovane, lo scorso 11 aprile, avrebbe colpito ripetutamente la madre con uno o più oggetti presenti in casa. Un aggressione brutale, per cui la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha ipotizzato il reato di assassinio.