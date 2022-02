Degli orsacchiotti peluche nelle volanti della Polizia

La pandemia in molti casi ha peggiorato o portato alla luce i problemi famigliari, facendo aumentare di conseguenza la tensione in casa, spesso arrivando a livelli tali di discussione da rendere necessario l’intervento delle autorità. A renderlo noto è la stessa Polizia della Città di Locarno con un comunicato stampa.

Esternare in modo empatico la preoccupazione degli agenti

Il gesto di donare l’orsetto permette inoltre agli agenti di esternare empaticamente la loro preoccupazione, spesso genitori a loro volta, cercando di suscitare nelle vittime un senso di sicurezza e un ricordo positivo in un momento di forte tensione. Il peluche sarà utile anche in altre situazioni dove sono coinvolti dei bambini, come ad esempio gli incidenti stradali o nel caso un piccolo si perde e viene riaccompagnato dai genitori.