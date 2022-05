Daniele Maffei si dimette dal Municipio di Val Mara

A poco più di una settimana di distanza dal ballottaggio che ha assegnato il sindacato del neonato Comune di Val Mara a Jean Claude Binaghi, il suo sfidante Daniele Maffei rassegna le dimissioni dal Municipio. Maffei era stato superato da Binaghi per sole 19 schede. Il municipale dimissionario era stato sindaco di Melano dal 2000 al 2022, quando il Comune si era fuso con Maroggia e Rovio per dare nascita a Val Mara.

Ghidoni prima subentrante

“Interpretando i sentimenti della popolazione e dei dipendenti comunali, si ringrazia Daniele Maffei per tutto quanto fatto in favore della comunità di Melano per oltre trent’anni e per il prezioso sostegno al progetto di aggregazione”, scrive il Municipio in un comunicato trasmesso alle redazioni. “Al gruppo PLR - GLRT - Verdi liberali e Indipendenti il compito di designare il subentrante”. La prima subentrante all’interno del gruppo è Georgia Ghidoni.