Dal Ticino a Malpensa con un volo elettrico?

“Sviluppo nella connettività” Un importante sviluppo della connettività nel prossimo futuro - è stato sottolineato durante l’incontro - sarà rappresentato dall’innovazione della mobilità aerea urbana. Vi è “l’impegno delle istituzioni e di Sea per attivare una rete di ‘vertiporti’ per l’impiego di velivoli elettrici a decollo verticale”, si legge in un documento. L’obiettivo è di fare un “importante passo avanti nel settore della mobilità sostenibile e veloce fra le città e l’aeroporto”.

“In 30 minuti tra Locarno e Malpensa?”

"Malpensa - è stato detto - sarebbe raggiungibile da Locarno e Bellinzona in poco più di 30 minuti e da Varese in appena 10-15 minuti". Durante la discussione è stata ricordata la centralità di Malpensa per i collegamenti internazionali di questo territorio: dei 26 milioni di passeggeri transitati nel 2019, infatti, 1 milione proveniva dal Canton Ticino e oltre 4 milioni da Varese e Provincia. Malpensa, dunque, con la ricchezza del suo network (70 Paesi collegati e altrettante compagnie aeree presenti) è pronta, dopo i due anni di crisi per gli effetti della pandemia, a rilanciare il turismo e il traffico business in arrivo e in partenza dal Nord Italia e dalla Svizzera.