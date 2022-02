Dal Ps tre proposte per migliorare la formazione continua professionale

Il Partito Socialista ticinese vuole promuovere la formazione continua. Per questo motivo, ha presentato un pacchetto che consiste in un’iniziativa e due mozioni incentrate sulla formazione continua, con particolare attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici. La prima misura, inoltrata questa settimana e annunciata durante l’ultima sessione di Gran Consiglio, vuole abolire il limite di età per poter beneficiare di borse di studio per tutti i sostegni alla formazione in generale, compreso quella professionale. Questa misura “è fondamentale per restare aggiornati nel mondo del lavoro per tutto l’arco della vita attiva, in un mondo contraddistinto da un mercato del lavoro sempre più competitivo”.