Da lunedì mascherina dalla prima elementare

Rientro in mascherina dalle vacanze di Natale per tutti gli allievi delle scuole elementari in Ticino. A partire da lunedì prossimo, e almeno fino al 25 febbraio, l’obbligo di portare la mascherina a scuola sarà esteso a tutte le classi delle elementari. Una misura che verrà poi rivalutata durante le vacanze di carnevale.

La conferma, dopo le anticipazioni di LiberaTv, arriva da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). A creare timori, anche in questo caso, è l’elevata contagiosità di Omicron, che impone l’introduzione di nuove misure per garantire che le scuole rimangano aperte. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport raccomanda inoltre ai genitori e agli allievi di ogni ordine scolastico di eseguire un autotest il giorno prima del rientro in classe, ovvero domenica 9 gennaio 2022. In caso di positività si dovrà evitare la frequenza scolastica per la prima settimana.