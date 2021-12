Da gennaio nuove disposizioni della Lst

Il Consiglio di Stato ha fissato per il 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore delle modifiche della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) approvate dal Gran Consiglio nella sessione dello scorso mese di giugno.

Con le nuove disposizioni di legge le procedure riguardanti i Piani regolatori potranno essere accelerate: i Municipi avranno infatti maggiori competenze per le modifiche di poco conto che mutano in misura minima le disposizioni sull’uso del suolo o che interessano superfici di terreno inferiori ai 3000 mq. Essi potranno inoltre rinunciare all’esame preliminare del Dipartimento del territorio per singole varianti pianificatorie. La transizione verso la completa informatizzazione degli strumenti pianificatori e delle loro procedure conoscerà un nuovo impulso grazie al riconoscimento giuridico del dato digitale.

A partire dal 1° gennaio 2022 è inoltre prevista l’attivazione del Fondo per lo sviluppo centripeto, volto prioritariamente a sostenere i Comuni in caso di indennizzi per declassamenti di zona necessari a correggere le scelte pianificatorie del passato. Con l’entrata in vigore delle modifiche della Legge sullo sviluppo territoriale, si completa il quadro delle misure per adattare norme e strumenti pianificatori cantonali alle disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territorio in vigore dal 2014 (LPT).