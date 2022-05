Da dicembre più collegamenti per Ticino e Grigioni

Focus sulle regioni turistiche

Non sarà solo il Ticino a beneficiare di questi cambiamenti, ma anche altri collegamenti turistici: per quanto riguarda i Grigioni, tra Zurigo e Coira nel fine settimana gli IC3 circoleranno a cadenza semioraria pressoché continua. Inoltre, sempre nel weekend, sono previsti due nuovi collegamenti diretti tra Ginevra e Coira - che passeranno anche da Losanna e Berna - che consentiranno per la prima volta di raggiungere i Grigioni direttamente dalla Romandia. Collegamenti più frequenti saranno garantiti anche nell'Oberland Bernese e in Vallese, sottolineano le Ffs, che prevedono di estendere l'offerta per i viaggi in Europa. In particolare, ci sarà un treno notturno supplementare per Praga, più posti su quelli a destinazione di Amburgo, Berlino, Vienna e Graz, nonché un convoglio in più per Stoccarda (dall'autunno 2023).