Da Berna più aiuti contro l’inquinamento fonico

Più soldi al Ticino a favore di misure di protezione contro il rumore e l’isolamento acustico. La Confederazione, tramite l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ha infatti deciso di aumentare di 1,75 milioni di franchi i contributi versati al Cantone nell’ambito dell’accordo programmatico 2016-2022. “Gli sforzi intrapresi dal Cantone per ridurre l’inquinamento fonico stradale sono stati ritenuti esemplari dall’autorità federale, considerato come i lavori svolti finora nella lotta contro il rumore siano a buon punto”, sottolinea il Dipartimento del territorio in una nota odierna. In questo modo si continuerà a finanziare misure di riduzione del rumore alla fonte, come per esempio la posa di pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade cantonali e comunali.