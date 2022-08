Cultura e scienza, un confine davvero impermeabile?

“Sconfinare Festival 2022” rappresenta la terza edizione del festival culturale firmato Città di Bellinzona, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre in Piazza del Sole. Tre giorni all’insegna dello “sconfinamento” con 13 appuntamenti in programma per riflettere sul confine che separa queste due realtà