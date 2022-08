Covid, visite ridotte allo IOSI

In risposta alla fluttuazione della situazione pandemica tornano, all’Istituto Oncologico della Svizzera italiana, le misure per proteggere i pazienti oncologici. Da lunedì 8 agosto a venerdì 7 ottobre, si legge sul post pubblicato su Facebook dall’Ente Ospedaliero Cantonale, sarà reintrodotta la regola di un visitatore al giorno per paziente nei reparti di oncologia medica, ematologia e radioterapia. Visita che al massimo, viene comunicato, potrà durare 30 minuti. Una misura che, si legge, non verrà applicata ai pazienti degenti nei reparti di cure palliative e supporto.