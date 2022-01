Sono 1’348 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Ticino. Secondo i dati diramati dall’Ufficio del medico cantonale oggi purtroppo si conta anche un altro decesso. Il bilancio totale dei morti da inizio pandemia sale dunque a 1’086. Rimangono stabili i ricoveri: negli ospedali ci sono 158 pazienti, come ieri. Aumenta leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva: oggi sono 16, ieri erano 15.