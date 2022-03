Covid, picco dei contagi a metà settimana

Lunedì 7 marzo

La settimana è iniziata con i 2’219 casi di coronavirus riscontrati durante il fine settimana in Ticino. I dati comunicavano anche 86 pazienti in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva. Purtroppo sono stati segnalati anche cinque decessi nelle relative ultime 72 ore. Il totale delle morti da inizio pandemia nel nostro Cantone è salito dunque a quota 1’133.