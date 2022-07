Covid in Ticino, 7 morti nell’ultima settimana

Crescono anche i ricoveri

Il numero di nuovi pazienti ospedalizzati quotidianamente oscilla tra i 12 e i 14, per un dato cumulativo di 91 persone attualmente ricoverate in isolamento Covid. Un dato che è in crescita del 13.7% rispetto alla settimana precedente. Le persone ricoverate sopra 80 anni rappresentano il 48%. In terapia intensiva si contano 5 persone (2 ricoverate a causa di Covid, e 3 in isolamento Covid ma con altre patologie).