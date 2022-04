Covid, i contratti dei vaccini non saranno pubblicati subito

Il Tribunale amministrativo federale (Taf) respinge il ricorso della granconsigliera ticinese Roberta Soldati, che chiedeva l'accesso ai contratti sottoscritti dalla Confederazione e dalle aziende farmaceutiche per i vaccini anti Covid. La Corte ritiene opportuno che l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) segua il suo calendario in materia di divulgazione.

Rinviato il “via libera”

In linea di principio, l'Ufsp non aveva respinto la richiesta formulata dall'esponente Udc nel marzo 2021 né quelle di altre persone interessate. Aveva però rinviato il via libera per non indebolire la sua posizione nei negoziati e quindi gli interessi finanziari della Svizzera. Le richieste di visionare i contratti firmati con Moderna Therapeutics, Molecular Partners, Astra Zeneca e Pfizer/Biontech erano state presentate sulla base della legge sulla trasparenza, che permette a chiunque di ottenere l'accesso a documenti federali. Questo può essere rifiutato, parzialmente concesso o in casi specifici rinviato.