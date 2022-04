Covid, calati gli ospedalizzati

Lunedì 25 aprile

La settimana è iniziata con i 436 casi di coronavirus riscontrati durante il fine settimana in Ticino. I dati comunicavano anche 80 pazienti in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva. Sfortunatamente è stato segnalato un decesso nelle relative ultime 72 ore. Il totale delle morti da inizio pandemia nel nostro Cantone è salito dunque a quota 1’178.