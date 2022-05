Covid, allentate altre misure

L’andamento epidemiologico attuale si sta mostrando favorevole sia in termini di nuovi casi positivi, che di nuovi ricoveri. Pertanto le autorità hanno deciso di allentare in modo significativo le Direttive per l’accesso alle strutture sanitarie del Cantone Ticino. Lo rende noto il DSS, sottolineando che le nuove direttive del medico cantonale sono entrate in vigore venerdì 20 maggio.

Le misure recovate dal 20 maggio

Da venerdì 20 maggio sono state revocate le misure per l’accesso a istituti per invalidi, centri diurni terapeutici e centri diurni socioassistenziali. Inoltre, se non altrimenti disposto dalla Direzione, il visitatore potrà nuovamente accedere ai locali di ristoro negli ospedali e nelle cliniche.

Le restrizioni che restano in vigore

Restano invece in vigore misure minime per l’accesso a ospedali, cliniche e case per anziani. In particolare, resta in vigore l’obbligo di indossare una mascherina se si è a contatto stretto con il paziente o l’ospite, sia nella sua stanza, sia nei locali comuni che nel locale visite.

I dati verranno pubblicati settimanalmente

C’è infine anche una novità per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi ai contagi. Questi non verranno più pubblicati giornalmente, ma settimanalmente ogni mercoledì (in caso di festività, il giorno seguente), in linea con quanto avviene a livello federale.