Covid, al via il richiamo per gli over 80

Vista l’attuale situazione epidemiologica, il Dipartimento della sanità e della socialità invita la popolazione più anziana o a rischio a iscriversi, già da oggi, per la vaccinazione, possibile da martedì 12 luglio. Obiettivo: evitare decorsi gravi durante l’estate. Questa potrà essere effettuata negli studi medici che aderiscono alla campagna di vaccinazione e presso uno dei due Centri cantonali, uno a Quartino e l’altro a Tesserete.

Situazione epidemiologica

L’attuale diffusione delle varianti Omicron BA.4 e BA.5 e il crescente numero di contagi ha portato l’UFSP e la Commissione federale per la vaccinazioni (CFV) ad aggiornare le raccomandazioni di vaccinazioni per il periodo estivo 2022. Alle persone immunodepresse e a coloro con età superiore agli 80 anni è stata fortemente raccomandata un’ulteriore dose di richiamo (gratuita) al fine di aumentare la loro protezione vaccinale. Queste persone corrono infatti un rischio superiore di contagio grave, anche per il fatto che la loro protezione si attenua più velocemente. La vaccinazione di richiamo può essere richiesta dopo 4 mesi dalla precedente e dopo almeno 4 settimane dopo l’infezione.

I Centri

Già a partire da oggi è possibile fissare un appuntamento nei Centri cantonai tramite la piattaforma online o tramite la hotline cantonale. Gli appuntamenti saranno disponibili al Centro di Quartino e a quello di Tesserete a partire da martedì 12 luglio e per le prossime tre settimane. Non sarà possibile presentarsi ai centri senza un appuntamento, ovvero la cosiddetta modalità “walk in”, sospesa anche per chi vuole ricevere la prima o la seconda dose. Come in passato, i residenti delle case anziane riceveranno il richiamo direttamente nelle strutture, senza doversi annunciare secondo le modalità precedentemente esposte.

Nuovo vaccino

Le autorità cantonali segnalano inoltre che a partire dalla prossima settimana sarà possibile ottenere anche il vaccino Nuvaxovid, disponibile esclusivamente su appuntamento al Centro di Quartino.