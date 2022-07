Covid, 2’514 casi e due morti in Ticino

I nuovi casi di coronavirus rimangono stabili in Ticino. Nell’ultima settimana si sono registrati 2’514 nuovi casi, con una diminuzione del 4,1% rispetto alla settimana precedente (erano 2’610 contagi). “I dati potrebbero indicare un avvicinamento al picco, ma possono anche essere influenzati dalle assenze per le vacanze estive”, rileva l’Ufficio del medico cantonale. “Il tasso di positività sui test è tuttavia leggermente calato, quale possibile indizio di un reale rallentamento”.

Ricoveri e decessi

Le persone ricoverate in isolamento Covid sono 100, mentre in terapia intensiva si contano attualmente 5 persone. Per quanto riguarda i decessi, nell’ultima settimana ne sono stati registrati 2, con il totale delle morti che sono arrivati a 1’208 da inizio pandemia.