Covid-19, una settimana stabile

A esattamente due anni dal primo contagio da coronavirus su suolo ticinese, vi forniamo una panoramica della sua evoluzione su scala settimanale.

Lunedì 21 febbraio

L’ottava settimana dell’anno è iniziata con 1'367 nuove persone risultate positive al Covid-19 e con 84 persone che hanno necessitato un ricovero, mentre sono 8 quelle in cure intense. Lunedì 21 non ha fortunatamente visto decessi, fermi a un totale di 1'118. Le cifre del lunedì, lo ricordiamo, comprendono anche quelle del fine settimana.

Martedì 22 febbraio

Spostandoci al secondo giorno della settimana, i contagi scendono a 526, con 78 ricoveri e 7 persone in cure intense. Sfortunatamente si è verificato anche un decesso, facendo salire il totale a 1'119.

Mercoledì 23 febbraio

Casi in aumento a metà settimana, dove i nuovi contagi salgono a 756 (230 in più rispetto al giorno precedente). A livello di ospedalizzazioni, il numero rimane invariato (78), aumentano però sia il numero di persone in cure intense (passando da 7 a 8) sia i decessi, che passano da 7 a 8 con un totale da inizio pandemia di 1'120.

Giovedì 24 febbraio

Nella giornata di ieri i casi sono fortunatamente scesi a 647 (109 in meno rispetto a mercoledì). Si abbassa anche il numero di persone ricoverate, che scende a 73 (5 in meno rispetto a mercoledì). Restano invariati sia il numero di persone in cure intense, sia (fortunatamente) quello delle persone decedute (0 nella giornata di ieri).

Venerdì 25 febbraio

Ed eccoci ad oggi, a esattamente due anni dal giorno in cui venne riscontrato il primo caso di coronavirus in Svizzera, precisamente in Ticino. Oggi i casi sono purtroppo tornati a salire leggermente con 659 nuovi positivi (12 in più rispetto a ieri). Scendono invece le ospedalizzazioni, che oggi sono 68, e le persone in cure intense, passando dalle 8 di ieri alle 7 odierne. Purtroppo si è verificato un decesso, che porta il totale a 1'121.

Il confronto fra il 1° e il 2°- 3° periodo di pandemia