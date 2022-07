Covid, 1’862 casi e un morto in Ticino

Calano i casi di coronavirus in Ticino. Il valore dei nuovi contagi degli ultimi sette giorni è di 1’862, con una diminuzione rispetto alla settimana precedente del 26% (2’514 casi). “I dati indicano che il picco è stato raggiunto”, comunica l’Ufficio del medico cantonale. Le persone attualmente ricoverate in isolamento per Covid-19 sono 111; il dato è ancora in leggero aumento (+11%). In terapia intensiva si contano attualmente 5 persone. Nel corso dell’ultima settimana è stato inoltre registrato un decesso.