Costo materie prime, speculazione in atto?

“Abbiamo difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime e il prezzo di queste vede un aumento costante, a volte persino settimanale, che può giungere in alcuni casi al 15%”. L’indiziato numero uno delle difficoltà del settore delle metalcostruzioni – ci spiega Fabio Cameroni, presidente di AM Suisse Ticino – è la guerra in Ucraina. Reperire materie prime quali vetro, siliconi, ma soprattutto acciaio e alluminio, di cui anche Paesi come Ucraina e Russia sono produttori, non è facile e richiede più tempo del solito. Inoltre, le sanzioni svizzere imposte a Mosca – ci viene detto – non aiutano, dovendo cercare dei produttori alternativi di materie prime.