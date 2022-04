Corso per Tutor di comunità

Il Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch (LISS), in collaborazione con l’Associazione assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD), con il sostegno di Promozione Salute Svizzera e della Fondazione Paul Schiller, organizza per il prossimo mese di settembre un nuovo percorso di formazione per diventare Tutor di comunità.