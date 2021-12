Corsa al tampone, farmacie prese d’assalto

Le festività natalizie si avvicinano e il periodo è sinonimo di incontri famigliari. In vista di questi appuntamenti, molte persone prendono appuntamento per farsi testare in Ticino. Ed è una vera e propria corsa, complice anche la variante Omicron e le nuove misure decise dal Consiglio federale con il modello 2G+. Le farmacie sono quindi prese d’assalto e gli operatori sono sotto pressione. A confermarlo ai microfoni di Ticinonews il farmacista Luca Milesi. “Negli ultimi giorni il lavoro è aumentato notevolmente. Posso definirla la peggior fase da quando facciamo i test”. Secondo Milesi la gente vuole sentirsi sicura. “C’è la regola del 2G+, ma anche la paura legata alla variante Omicron, che sembra essere più contagiosa e che rende le persone più insicure”.