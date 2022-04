Correre, divertirsi e rilassarsi all’Ascona-Locarno Run

Attraversare paesaggi meravigliosi che alternano città e natura, dal Castello Visconteo al borgo di Ascona fino al suo stupendo lungolago. È questo il percorso previsto per la settima edizione di Ascona-Locarno Run, in programma dal 15 al 16 ottobre 2022 in Piazza Grande a Locarno. L’edizione 2022 è stata voluta anche grazie al grande successo riscontrato nella scorsa edizione, dove gli iscritti, nonostante le restrizioni dovute al virus, erano aumentati del 20% rispetto al 2019.

Il programma

Il programma di quest’anno rispecchierà quello dell’ultima edizione, dove era stata introdotta la 10km Walking&Nordic Walking. Per la giornata di sabato, nel pomeriggio si svolgeranno la Kids Run e la 5km Sunset Run, mentre domenica mattina prenderanno il via la 10km Run, la 21km Half Marathon e la 10km Walking&Nordic Walking. Chiunque voglia partecipare, può iscriversi online direttamente sul sito di Ascona-Locarno Run.

Un panorama mozzafiato

Come anticipato, il percorso offrirà la possibilità di alternare città e natura; i partecipanti della 21km Half Marathon potranno inoltre godere della bellezza del lungolago di Muralto e di Locarno, nonché del delta della Maggia.

I percorsi

La 10km Run e la 21km Half Marathon, omologati da Swiss Athletics e ridisegnati nella prima edizione, prevedono dei percorsi belli e veloci e molto apprezzati dai partecipanti, molti dei quali hanno ottenuto il loro meglio proprio in questa occasione (fra questi un’atleta singaporiana che ha battuto il record di Singapore per la 10km su strada). La 10km Run e la 21km Half Marathon varranno inoltre per l’assegnazione del titolo di Campione ticinese assoluto FTAL delle due categorie.

Un nuovo percorso

Quest’anno, Elio De Carli (race principal dell’Ascona-Locarno Run, nonché noto podista e organizzatore di corse) sta creando un nuovo percorso per la 5km Sunset Run al fine di renderla ancora più accattivante.