Correndo e camminando sul San Salvatore

Domenica 10 aprile torna la corsa in montagna con la prova del San Salvatore Trail. Un percorso che già in passato aveva conosciuto momenti agonistici lungo il sentiero panoramico che da Paradiso porta sulla vetta e che grazie alla collaborazione tra la Funicolare del San Salvatore e Scenic Trail, rinasce come gara podistica ma anche come camminata popolare. La parte competitiva prevede la partenza dei corridori presso la piazza antistante il municipio del comune di Paradiso per poi raggiungere, alcune centinaia di metri dopo, il bellissimo sentiero che si inerpica sui ripidi fianchi della montagna per eccellenza sul Golfo di Lugano. Il tracciato si inoltra in boschi secolari per poi sbucare sulla vetta dove la vista spazia dalla Pianura Padana alle Alpi, con scorci privilegiati sulla Città e sul Ceresio.