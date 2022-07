Controlli sui lavoratori stranieri, 5 denunce

Cinque denunce per infrazioni in urto alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl). È il bilancio, a livello ticinese, che emerge dopo le verifiche effettuate nell’ambito della settimana d'azione internazionale per contrastare i fenomeni legati alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani nel mondo del lavoro. I controlli sono stati fatti dal 15 al 21 giugno e hanno riguardato aziende attive nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dei parrucchieri e degli estetisti.