Controlli di polizia a cavallo del confine

Agenti della Polizia cantonale accanto a Carabinieri italiani per effettuare dei controlli sulle persone: uno spettacolo insolito a cui hanno assistito gli automobilisti che ieri, in tarda mattinata, transitavano sulla strada cantonale ad Agno. Ieri è stato infatti dato il via a un nuovo risvolto dell’accordo italo-svizzero di cooperazione di polizia e doganale, siglato nel 2013 ed entrato in vigore nel 2016, ovvero dei controlli congiunti di agenti svizzeri e italiani sull’identità delle persone, svolti in entrambi i Paesi. Un’esperienza che si affiancherà ai controlli comuni in materia di circolazione stradale, svolti in questo caso in collaborazione con la Polizia di Stato italiana.