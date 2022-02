Consiglio di Stato: “Convivere con fiducia con il virus”

Importante ricordare che la pandemia non è finita La pandemia, tuttavia, ricorda il Consiglio di Stato, non è terminata ed è essenziale restare prudenti. Questo cambiamento verrà quindi sottolineato con il passaggio al colore “blu” della campagna cantonale di sensibilizzazione e con un aggiornamento delle raccomandazioni. Verrà data particolare attenzione alle persone più vulnerabili che dovranno continuare a proteggersi e che dovranno essere protette attraverso i comportamenti ormai ben conosciuti da tutti (uso della mascherina, igiene, distanziamento, arieggiamento dei locali e vaccinazione). In caso di sintomi, rimane comunque importantissimo mettersi subito in isolamento e sottoporsi a un test.

Un pensiero di gratitudine

Il Governo ticinese coglie l’occasione per rivolgere un pensiero di gratitudine a tutta la popolazione ticinese che durante tutta la crisi ha dimostrato responsabilità personale e collettiva e si è distinta per il proprio spirito di adattamento. Un particolare ringraziamento è rivolto al personale ospedaliero e, più in generale, al sistema sanitario ticinese che ha profuso uno sforzo immenso, tuttora in corso. Non vanno infine dimenticati gli altri settori della nostra economia e della nostra società, che hanno contribuito (direttamente o indirettamente) alla buona gestione della pandemia. Il Governo ricorda con dolore le molte persone decedute in questo lungo periodo e rivolge un pensiero di vicinanza, a nome di tutta la collettività, alle loro famiglie e a tutte le persone ancora ospedalizzate, nonché a quelle toccate dagli effetti a lungo termine della malattia.