“Conseguenze pericolose in caso di approvazione”

“La situazione finanziaria del Ticino non è drammatica come vuole far credere la destra”, “pericolose conseguenze in caso di approvazione”, “una proposta irresponsabile”. Sono solo alcuni spezzoni degli interventi fatti questa mattina a Bellinzona dai partecipanti alla conferenza stampa del comitato politico “No al Decreto d’austerità Morisoli”. Il comitato, composto da Ps Ticino, Verdi, Pc e Pop, ha presentato i suoi argomenti per respingere il decreto concernente il pareggio di bilancio entro il 2025 su cui si voterà il prossimo 15 maggio.

Riget: “Quale futuro vogliamo per il Canton Ticino?”

La copresidente del Ps Laura Riget ha spiegato l’importanza di questa votazione e le motivazioni che hanno spinto la sinistra ad unirsi in un comitato politico, che affianca la campagna dei sindacati e delle associazioni. “Questo voto solleva questioni fondamentali riguardo al ruolo dello Stato: quale futuro vogliamo per il Canton Ticino e che visione di società abbiamo?”, ha chiesto Riget nel corso del suo intervento. Non si vota “unicamente su come gestire le finanze pubbliche: le conseguenze in caso di approvazione sono molteplici e pericolose”. Il capogruppo Ivo Durisch , ha invece denunciato con forza “la favola delle spese fuori controllo”, usato da Morisoli e dalla Destra “per giustificare la propria politica fatta di tagli a servizi e prestazioni con l’obiettivo di ridurre la capacità di intervento dello Stato”.

Altre sfide all’orizzonte

“Siamo appena usciti da una pandemia e all’orizzonte si stanno profilando nuove difficoltà come il rincaro energetico e l’inflazione in seguito alla guerra in Ucraina, ma anche l’ennesimo aumento dei premi cassa malati”, ha detto Samantha Bourgoin, co-coordinatrice dei Verdi. Oltre a ciò, il Ticino dovrà nei prossimi decenni “affrontare sfide epocali come l’invecchiamento della popolazione, la fuga dei cervelli, il cambiamento climatico e la precarizzazione del mercato del lavoro. Ora più che mai il nostro Cantone ha bisogno di investimenti e non di tagli”.