Consegnate le prime targhe rosse per i “portabici”

Il 22 febbraio 2022 la Sezione della circolazione ha aperto sul proprio sito internet le ordinazioni delle targhe rosse per sistemi di trasporto. Nel breve volgere di un paio di giorni le richieste hanno superato le 800 unità e oggi sono già oltre 1’600 le ordinazioni registrate in Ticino.

Le Strutture Carcerarie Cantonali hanno già stampato i primi 500 esemplari di targhe rosse e le hanno recapitate in questi giorni alla Sezione della circolazione, che si sta occupando della distribuzione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. La prima consegna è avvenuta proprio oggi agli sportelli del Servizio immatricolazioni. A causa delle difficoltà di approvvigionamento che affliggono diversi settori produttivi, le tempistiche di stampa sono leggermente dilatate, ma nel corso delle prossime 3 settimane “tutte le richieste dovrebbero poter essere evase e i cittadini che hanno ordinato una targa rossa saranno contattati direttamente dalla Sezione della circolazione”, assicurano in una nota stampa.

Si tratta di una targa che non ha valore giuridico a sé stante e deve infatti essere utilizzata solo in combinazione con le regolari targhe di controllo bianche. Inoltre non vi è alcun obbligo di utilizzo di questa targa. Gli utenti della strada che già oggi utilizzano un sistema di trasporto e spostano regolarmente la propria targa posteriore possono continuare a farlo. Coloro che fossero interessati a ottenere una targa rossa possono ordinarla sul sito internet della Sezione della circolazione (www.ti.ch/circolazione). La nuova targa sarà disponibile unicamente nel formato “lungo” (50 cm x 11 cm) e avrà un costo una tantum di CHF 20.-. Una volta stampate le targhe saranno inviate per posta direttamente al domicilio del richiedente o potranno essere ritirate presso un posto della Polizia cantonale a scelta del richiedente.