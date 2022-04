Confusi in CC e la cittadinanza è respinta

Naturalizzazione rifiutata... perché i consiglieri comunali hanno votato “Sì” anziché “No”. Il bizzarro episodio è avvenuto ieri sera durante la seduta del Legislativo di Lugano. Ne parla il Corriere del Ticino nella sua edizione odierna . All’origine dell’incomprensione il preavviso negativo del Municipio alla naturalizzazione, giustapposto a quello positivo della Commissione delle petizioni. In altri termini: chi voleva concedere la nazionalità svizzera alla persona oggetto del voto avrebbe dovuto votare “No”, chi era contrario avrebbe dovuto votare “Sì”.

Due votazioni

L’esito della votazione è stato di 27 “Sì” a 13 “No”, ovvero una bocciatura della naturalizzazione. È allora intervenuta la presidente del Consiglio comunale Tessa Prati (Ps) la quale, in seguito al sospetto che i colleghi non fossero in chiaro sulle modalità di voto, ha ordinato una seconda votazione, che si è effettivamente conclusa con 30 “No” a 13 “Sì”, risultato che sanciva la concessione della nazionalità svizzera.