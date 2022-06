Spaccio nei boschi luinesi, 12 arresti

Come agivano gli spacciatori Gli spacciatori si posizionavano in punti difficilmente individuabili nella boscaglia, in zone impervie o con molteplici vie di fuga. All’occorrenza realizzavano dei bivacchi con mezzi di fortuna, dove potevano trascorrere molte ore o perfino pernottare. Da queste basi poi si spostavano per soddisfare le richieste dei clienti, dopo aver pattuito con quest’ultimi quantità e prezzi attraverso “rapidi e criptici contatti telefonici”, si legge nella nota diramata dagli inquirenti.

Gli indagati

Con pedinamenti e intercettazioni telefoniche gli inquirenti sono riusciti a sgominare il gruppo di spacciatori, che agiva in particolare nei Comuni di Valganna, Marzio, Cugliate Fabiasco, Marchirolo e Montegrino Valtravaglia. Le persone arrestate sono un cittadino italiano di 35 anni e 11 cittadini marocchini, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, che non disponevano di un permesso di soggiorno in Italia. Gli altri cinque sottoposti all’obbligo di dimora nei Comuni di rispettiva residenza sono tutti di nazionalità italiana residenti nel luinese, di età comprese tra i 25 e i 48 anni. Quest’ultimi supportavano attivamente gli spacciatori, fungendo da “pali” per avvertirli della presenza dei poliziotti, consentendo loro di far perdere le proprie tracce nella boscaglia. Inoltre, li rifornivano di alimenti mentre spacciavano o li trasportavano in auto secondo le loro necessità.