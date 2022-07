Sindaci insubrici vogliono completamento AlpTransit

Le richieste

Nella missiva al presidente della Confederazione i firmatari ricordano come la Città dei laghi “è costituito da un tessuto di città policentriche di oltre 2 milioni di abitanti”, e come “la loro messa in rete sia costitutiva di un processo di valorizzazione del capitale territoriale, economico e sociale che ne esalta il ruolo tra gli spazi metropolitani di Milano e Zurigo”.

Partendo dal presupposto che gli accessi alle grandi opere alpine del XXI secolo, cioè ad Alptransit, stando ai firmatari “sono qualitativamente insufficienti, in particolare perché nelle zone fortemente urbanizzate a cavallo della frontiera il traffico di lunga percorrenza interferisce con quello regionale e metropolitano”, chiedono:

- A breve termine migliori accessi alle gallerie di base, soprattutto sulla tratta Zurigo-Milano

- A medio termine che le nuove strategie di comunicazione vengano elaborate tenendo conto di “nuovi paradigmi di valutazione territoriali, come quelli ambientali e climatici”.

- A lungo temine “il completamento – sia pure a tappe – della ‘croce federale di mobilità’, vale a dire di nuove infrastrutture ferroviarie Nord/Sud e Est/Ovest per una nuova offerta sulle medie-lunghe distanze, quale liberazione di capacità delle reti esistenti per la mobilità regionale-locale”.