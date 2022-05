Si tuffa nel lago e non riemerge, muore 17enne

Un ragazzo turco di 17 anni è morto questa mattina all’ospedale Sant’Anna di Como dopo essere stato recuperato ieri sera in condizioni disperate dalle acque del Lario.

Forse choc termico

Il giovane si era tuffato nel lago alle 21.00 da un pontile del porto in viale Geno, mentre era in compagnia del fratello diciottenne e di altri amici, tutti di nazionalità turca. Dopo essersi buttato non è più riemerso, forse a causa dello choc termico.