Sgominato traffico di orologi falsi tra Svizzera e Italia

Acquistavano orologi in Svizzera e li introducevano in Italia senza dichiararli. La Guardia di finanza italiana ha segnalato all’autorità giudiziaria inquirente 22 persone di nazionalità svizzera e italiana perché sospettate di contrabbando e contraffazione di olorogi di lusso. L’indagine è scattata dopo che una pattuglia del gruppo di Ponte Chiasso ha fermato, durante i regolari controlli ai valichi doganali, un’auto proveniente dalla Svizzera, che trasportava sul sedile posteriore un sacchetto che conteneva banconote per un totale di 87mila euro. Grazie all’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, è emerso “un contesto criminale dedito ai traffici illeciti, sia con riferimento a fenomeni di contrabbando, attraverso la linea di confine con la vicina Svizzera, di orologi e oggetti preziosi, che a reati inerenti all’introduzione nello Stato nonché al relativo commercio di prodotti falsi”, si legge nel comunicato diramato dalla Guardia di finanza italiana.