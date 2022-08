Sgarbi superava con le luci blu, ecco i dettagli

Si arricchisce di nuovi particolari la vicenda che ha visto protagonista il noto critico d’arte e personaggio televisivo italiano Vittorio Sgarbi, attualmente deputato e sindaco del comune viterbese di Sutri, fermato a una dogana ticinese di ritorno dal Festival di Locarno. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, contattata da Ticinonews, poco prima delle 17.30 di sabato, sull’A2 in territorio di Maroggia, è stata segnalata alla Centrale Comune d’allarme un’auto con targhe italiane che aveva azionato la luce blu intermittente per superare a sinistra una colonna di vetture.

500 franchi all’autista In base alla segnalazione sopracitata, una pattuglia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini presente sulla tratta ha intercettato la vettura per poi fermarla presso il valico di Chiasso-Brogeda. Sul posto sono successivamente intervenuti agenti della Polizia cantonale e sono stati incassati 500 franchi, quale deposito cauzionale, per abuso di luci blu prioritarie. La cifra è stata versata dall’autista. Spetterà poi all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione stabilire la sanzione.

Lo sfogo sui social

Ricordiamo che in seguito al fatto Sgarbi aveva pubblicato un video su Facebook (successivamente rimosso) nel quale annunciava che non sarebbe più tornato in Svizzera, dichiarandosi “dispiaciuto” per l’amico Mario Botta.