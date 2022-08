Sgarbi multato in Ticino, “non verrò mai più”

L’ira di Sgarbi

Il noto personaggio, invitato a restare all’interno del veicolo, non ha apprezzato il trattamento riservatogli e in un video, prima pubblicato e poi rimosso da facebook, ha detto che “non sarebbe più venuto in Svizzera”, dicendosi “dispiaciuto” per il suo amico Mario Botta. Sgarbi ha poi concluso con un’ultima constatazione: “sulle auto della polizia ticinese c’è scritto: ‘Per un Ticino più sicuro e più accogliente’. Più sicuro forse. Più accogliente no”.