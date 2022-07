Rubavano collanine ai concerti, fermati

Creavano scompiglio tra gli spettatori di concerti e open air, e poi ne approfittavano per sottrarre collane in oro. Era questo il modus operandi che avrebbero adottato quattro giovani italiani residenti in Liguria, fermati tre giorni fa in dogana a Chiasso con l’accusa di rapina.

Collaborazione tra cantoni per gli approfondimenti

Sono in corso approfondimenti anche con la collaborazione delle polizie di altri cantoni per stabilire l’eventuale responsabilità dei quattro in ulteriori episodi registrati nelle ultime settimane in Ticino e in Svizzera interna.

Le ipotesi di reato sono quelle di rapina, furto aggravato poiché commesso in banda e per mestiere, subordinatamente ricettazione. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.