Reddito di cittadinanza, ma lavorano in Svizzera

Hanno chiesto il reddito di cittadinza, tralasciando però un particolare: i loro redditi in Italia potevano sì rientrare nella misura di sostegno rivolta a chi versa in difficoltà, ma si sono dimenticati di dichiarare i redditi percepiti in Svizzera. A scoprirli la guardia di finanza di Luino, che ha denunciato quattro cittadini italiani per truffa ai danni dello Stato. In due casi si tratta di donne che hanno richiesto la misura, nascondendo i redditi percepiti dai mariti o dal figlio che lavorano oltreconfine. Le cifre contestate dalla guardia di finanza, riporta Varesenews, vanno da 1200 a 27mila euro.