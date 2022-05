Una violenta lite si è scatenata ieri sera a Ponte Chiasso, fuori da un bar di via Bellinzona, vicino alla dogana. Avrebbe coinvolto circa sei persone, secondo quanto riferisce La Provincia di Como.

Un ferito

Un uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Avrebbe riportato una ferita d’arma da taglio, anche se le dinamiche devono ancora essere chiarite. La sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto sono giunti anche Guardia di finanza e Carabinieri.