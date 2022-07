Oro non dichiarato intercettato in dogana

Nei giorni scorsi, al valico di Brogeda Autostradale, sono state intercettate e fermate due persone, una di nazionalità belga residente in Italia e l’altra di nazionalità turca residente in Danimarca, che cercavano di introdurre valuta e oro non dichiarati per importi superiori ai 10’000 euro. I fermi sono stati eseguiti dai funzionari del l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso.