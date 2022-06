Oltre un milione di euro non dichiarati in dogana

I casi riscontrati

Più precisamente, presso i due valichi della Sot di Ponte Chiasso sono state accertate 34 violazioni dell’obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10’000 euro, a carico di soggetti che ne trasportavano oltre 20’000. Per 28 di queste violazioni, i trasgressori sono stati tenuti a pagare un importo pari al 15% calcolato sull’eccedenza, corrispondente a 73’349,51 euro. In 6 casi, in mancanza delle condizioni per consentire ai trasgressori di accedere al beneficio dell’oblazione, o perché se ne erano già avvalsi o perché l’eccedenza superava il limite di 40’000 euro, si è proceduto a sequestrare il 50% dell’eccedenza, per un totale di 346’670 euro.